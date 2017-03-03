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06.03.17 | 15:49 НОВОСТИ | Архив новостей
Землю в Башкирии по-прежнему можно приватизировать за полстоимости
Льготную приватизацию земель под объектами недвижимости, по поручению главы региона Рустэма Хамитова, продлили до конца текущего года, сообщили на коллегии минземимущества.
Вплоть до 31 декабря 2017 года, собственники объектов недвижимости могут выкупить используемые земельные участки за половину кадастровой стоимости. С первого полугодия 2018 года продажа таких участков будет осуществляться по цене равной 75 процентам от кадастровой стоимости, а со второго полугодия — льгот уже не будет.
Напомним, что разовая льготная приватизация земель в республике проводится с начала 2015 года. За это время собственниками объектов недвижимости по льготной выкупной цене приобретено более 4 тысяч используемых земельных участков.
Автор: Алмаз ГАЛИМОВ
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