Вратарь «Уфы» Александр Беленов повторил рекорд России по отражению пенальти

В гостевом матче против «Терека» голкипер-новичок совершил маленький футбольный подвиг.

Беленов отразил очередной пенальти в этом сезоне, не позволив забить с 11-метровой отметки форварду «Терека» Бекиму Балаю. Уфимская команда выиграла эту встречу со счетом 1:0.

Для вратаря, который в первой половине сезона выступал за «Анжи», этот отраженный пенальти стал четвертым в текущем сезоне. Таким образом, он сравнялся с лидером по этому показателю - Юрием Шишкиным, который в сезоне-1993, выступая за «Океан» из Находки, также парировал четыре одиннадцатиметровых, сообщает championat.com.