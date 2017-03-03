В Уфе пройдёт ярмарка вакансий для здравоохранения и образования

Ярмарка вакансий для здравоохранения, образования, сферы социальных и финансовых услуг пройдет в Уфе 9 марта, сообщает пресс-служба администрации столицы.

Претендентам предложат вакансии врача, медсестры, инструктора по лечебной физкультуре, санитара, повара, педагога, администратора, бухгалтера, дворника, повара, слесаря-сантехника, электромонтера и другие.

Посетители смогут пройти компьютерную диагностику, получить консультации по профориентации и профобучению. Все услуги оказываются бесплатно.

Ярмарка состоится с 10.00 до 12.00 в центре занятости населения Уфы (бульвар Ибрагимова, 47/1).