"Resbash"-В Уфе для ямочного ремонта закупили термос-бункер

06.03.17 Сегодня - День театрального кассира

06.03.17 Сегодня - Международный день зубного врача

06.03.17 Лучшей школьной библиотекой республики стала библиотека лицея № 1 города Салавата,

06.03.17 Марс Кашапов назначен главой Салаватского района

06.03.17 «Салават Юлаев» расторг контракт с Игорем Захаркиным

06.03.17 В Уфе открылся фестиваль «Женское кино Башкортостана»

06.03.17 В Башкирии пройдет Неделя здоровых привычек