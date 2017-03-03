Башкирские ГУПы. Сокращение продолжается

За прошедший год завершено реформирование 18 государственных унитарных предприятий и 10 хозяйственных обществ республики, сообщают в минземимуществе региона.

В результате количество ГУПов за год сократилось на четверть, а хозяйственных обществ (ХО) — на 10 процентов. При этом убыточных госпредприятий стало меньше почти в два раза — с 21 до 11. Уменьшилось и количество убыточных ХО — с 20 до 13.

Всего от участия в деятельности государственных унитарных предприятий и хозяйственных обществ бюджет Башкирии в 2016 году получил почти 11,5 млрд руб. дивидендов и 99 млн. руб. отчислений с чистой прибыли ГУП, отметил вице-премьер республики Евгений Гурьев.