В Башкирии земельными участками обеспечено чуть более половины льготников

Бесплатные земельные участки получили 57,6 процента многодетных семей и семей, воспитывающих ребенка-инвалида, отметил вице-премьер республики Евгений Гурьев на коллегии минземимущества.

За 2016 год многодетным семьям предоставлено 5005 земельных участков, имеющим ребенка-инвалида — 914.

Наиболее проблемными территориями в этом вопросе остаются Уфа, Нефтекамск и Салават, где зафиксированы самые низкие показатели обеспеченности землей льготников — 19, 20 и 34 процента соответственно, сообщили в минземимуществе региона.

Напряженной остается ситуация в Сибае (38%) и Стерлитамаке (50%). Основной вопрос в перечисленных муниципалитетах, это недостаточность свободных земельных участков для межевания и предоставления гражданам.