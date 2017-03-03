В Башкирии минздрав заставили оплатить проезд больных в центр гемодиализа

Прокуратура Белокатайского района в судебном порядке обязала минздрав республики организовать бесплатный проезд пациентов до медицинского центра, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что местные жители, страдающие почечной недостаточностью, вынуждены были собственными силами добираться до села Новобелокатай. И только отсюда они могли бесплатно доехать до гемодиализного центра в соседнем районе. Например, один из пациентов — 62-летний инвалид, живущий в 35 км от райцентра, ездил сюда за свой счет трижды в неделю.

Хотя по закону перевозка пациентов от места жительства к месту лечения является неотъемлемой частью медицинской услуги «гемодиализ».