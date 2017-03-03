В Башкирии изменилась плата за детский сад

Максимальный размер платы за детский сад в муниципалитетах с 1 января нынешнего года установило правительство республики. Постановление опубликовано на сайте правовой информации.

Плата в городах и районах варьируется от 1 тыс. 70 рублей до 2 тыс. 646 рублей. Самые необременительные для родительского кошелька дошкольные учреждения в Зилаирском и Илишевском районах. Наиболее высокая плата в Уфе, Уфимском районе и Стерлитамаке.





Всего планку в 2 тыс. рублей в месяц перешли, помимо столицы, пять городов и столько же районов.