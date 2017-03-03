Утверждено расписание экзаменов для старшеклассников

Экзамены будут проведены в три этапа: досрочный, основной и дополнительный (сентябрьский), сообщила пресс-служба министерства образования РБ.

Досрочный этап единого государственного экзамена (ЕГЭ) пройдет с 23 марта по 14 апреля. Основной – с 29 мая по 1 июля. Первыми предметами станут география и информатика.

Выпускники этого года, получившие неудовлетворительные результаты по двум обязательным учебным предметам (русскому языку и математике), или получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов в резервный день, получат возможность участвовать в ЕГЭ по русскому языку и математике базового уровня в дополнительный (сентябрьский) период – с 5 по 16 сентября.

Основной государственный экзамен (ОГЭ) для выпускников 9-х классов также пройдет в три этапа: досрочный – с 20 апреля по 6 мая, основной – с 26 мая по 29 июня, дополнительный (сентябрьский) – с 5 по 22 сентября.

Как и в прошлом году предусмотрен дополнительный резервный день для экзаменов по всем предметам.