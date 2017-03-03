В Уфе школьник провалился в вентиляционную шахту

ЧП произошло днем, 4 марта, на улице Гоголя, 78, сообщает Служба спасения 112.

К этому времени известно, что пятиклассники решили поиграть на территории стройки. Во время игры один из них провалился в шахту вентиляции.

Спасатели получили информацию о ЧП в половине четвертого дня. К счастью, ребенок не пострадал и в медицинской помощи не нуждался, пояснили в Службе спасения 112. Спасатели напомнили, что стройка - не место для детских шалостей, играть там не безопасно.