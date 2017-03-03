В Уфе у предпринимателя похитили станок для изготовления ключей

Станок злоумышленники похитили вчера вечером из стен магазина на улице Б. Хмельницкого, сообщает пресс-служба МВД по РБ. Полицейские взяли их через несколько часов.

Как выяснили оперативники, индивидуальный предприниматель снимал в магазине помещение, где изготавливал ключи, оказывая услуги населению. Вечером в магазин зашли двое мужчин, применив силу, отобрали у мастера станок и скрылись.

Сотрудники магазина и потерпевший подробно описали нападавших, а эксперты-криминалисты провели тщательный осмотр места происшествия. В результате уже через несколько часов двое подозреваемых уже давали показания следователю. Ими оказались безработные парни. Похищенный станок у них изъяли. Зачем он им понадобился, разберется следствие в рамках уголовного дела о грабеже, пояснили представители пресс-службы МВД по Республике Башкортостан.