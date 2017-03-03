В Башкирии завершено расследование крупнейшей аферы в сфере строительства

Как выяснили следователи, один из жилищно-строительных кооперативов Уфы объявил о приеме денежных средств от граждан для строительства жилого дома в Кировском районе Уфы между улицами Кирова, Пархоменко, Цюрупы и Достоевского. Причем, деньги от граждан поступали в основном "наличкой", без зачисления на расчётные счета ЖСК. Основатели кооператива таким образом похитили свыше 307 миллионов 500 тысяч рублей, принадлежащих вкладчикам.

За два года расследования сотрудники полиции провели 25 выемок документов и 12 обысков в офисах и по местам жительства обвиняемых. Обнаружены и изъяты электронные носители информации и различные документы, содержащие информацию, изобличающую противоправную деятельность обвиняемых. В целях возмещения ущерба арестовано, изъято и передано на хранение имущество на общую сумму около 350 миллионов рублей – недостроенный жилой дом и 4 автомобиля иностранного производства.

Троим обвиняемым были предъявлены обвинения, двое из них находятся под домашним арестом, еще один объявлен в международный розыск, уточнили в пресс-службе МВД России.