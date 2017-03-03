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04.03.17 | 09:56 НОВОСТИ | Архив новостей
Руководству Национального парка Башкирии запретили проводить фестиваль на водохранилище
Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура предотвратила нарушение экологического законодательства на Нугушском водохранилище.
Руководство планировало провести на своей территории рыболовный фестиваль. Датой проведения было выбрано 5 марта и объявление об этом опубликовали на сайте парка.
Но на указанном водохранилище запрещено рыболовство, в связи с чем природоохранный прокурор объявил директору ФГБУ «Национальный парк «Башкирия» предостережение о недопустимости нарушения закона. После этого организатор фестиваля перенес место проведения, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.
Автор: Марат САТТАРОВ
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