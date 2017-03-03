Жительница Кумертау убила пенсионерку, чтобы снять с нее серёжки?

Тело 55-летней женщины было обнаружено на кухне в одном из городских домов 27 февраля. Местный следственный отдел возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "убийство". Установлена причастность к совершению преступления 34-летней местной жительницы, сообщает пресс-служба следкома республики.

В этот день две горожанки пили, потом поссорились, и 34-летняя женщина схватилась за нож. Она нанесла несколько ударов в спину 55-летней женщине. Та скончалась на месте. А убийца похитила золотые серьги потерпевшей и скрылась с места происшествия.

Злоумышленница задержана и взята под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.