|
|
НОВОСТИ
03.03.17 12:11
В Иглинском районе бывшая глава сельсовета предстанет перед судом за махинации с документами
01.03.17 18:21
Водитель школьного автобуса, допустивший аварию со смертельным исходом в Зианчуринском районе, работал первый день
01.03.17 15:44
В Стерлитамакском районе управляющая компания погасила миллионный долг по зарплате после вмешательства прокуратуры
01.03.17 14:33
В Уфе задержали гражданина Узбекистана, который был объявлен в розыск у себя на родине
|
03.03.17 | 13:06 НОВОСТИ | Архив новостей
В Уфе подозреваемый в обороте наркотиков при задержании ранил полицейских ножницами
Советский райсуд столицы вынес приговор в отношении 34-летнего гражданина Казахстана Валерия Солтасюка, признав его виновным по статьям «применение насилия опасного для здоровья в отношении представителя власти» и «незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств», сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.
В июле прошлого года в подъезде одного из домов по улице Шелководной полицейские пытались задержать подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. В ответ на их действия мужчина вытащил из сумки ножницы и нанес ими удары по рукам и ногам стражей порядка.
Злоумышленника задержали, полицейские получили легкий вред здоровью. При обыске в съемной квартире нападавшего было обнаружено запрещенное вещество. Подсудимый вину признал частично. Суд приговорил его к двум годам и двум месяцам лишения свободы в колонии общего режима.
Автор: Марат САТТАРОВ
|
AHOHC
AHOHC
В Башкирии вынесен приговор виновнице ДТП, в котором погибла беременная девушка
Галина 2017-03-03 14:58:12
Поднадзорная природа (Cоциум) 03.03.17 (09:43)
прохожий 2017-03-03 14:44:55
В Башкирии может появиться второе «Метро»
Сабир 2017-03-01 13:24:42
Башкирия и Сбербанк будут вместе строить дороги, соцобъекты и развивать исламский банкинг
Руслан 2017-02-28 19:58:20
«Эталонный» директор (Cоциум) 28.02.17 (09:48)
наблюдатель 2017-02-28 15:05:47
Жизнь измеряется делами (Cоциум) 10.10.13 (10:37)
ВЛАД 2017-02-28 11:06:45
Доктор Гуглин прием ведет из ... Америки (Cоциум) 04.05.12 (16:09)
елена 2017-02-27 18:49:49
Трофейная скрипка (Колумнисты) 15.05.14 (10:48)
Владимир Иванович Высоцкий 2017-02-26 08:43:29
Электронную подпись получить легко (Вопрос эксперту) 27.08.15 (10:46)
Харасов Рамис Раифович 2017-02-22 10:18:46
Кому в лесу жить хорошо (Экономика) 21.02.17 (10:05)
Саба 2017-02-22 08:25:07
Кому в лесу жить хорошо (Экономика) 21.02.17 (10:05)
прохожий 2017-02-21 23:03:33
Кому в лесу жить хорошо (Экономика) 21.02.17 (10:05)
прохожий 2017-02-21 15:59:55