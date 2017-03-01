В Уфу прибывает полпред президента России

Завтра, 3 марта с рабочим визитом в Башкирию прибывает полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

Как сообщили в пресс-службе главного федерального инспектора по РБ, в Уфе Михаил Бабич проведет заседание окружного консультативного совета по развитию местного самоуправления, на котором будут обсуждаться вопросы деятельности органов местного самоуправления по взаимодействию с институтами гражданского общества и населением при решении вопросов местного значения, в том числе благоустройство и создание современной благоприятной среды для жизни.

Также полпред президента в ПФО посетит Затонскую ТЭЦ, строительство которой является крупнейшим инвестиционным проектом в современной истории энергосистемы Башкортостана.

В рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» Михаилу Бабичу расскажут об инициативе по благоустройству дворовой территории, поступившей от собственников одного из многоквартирных домов башкирской столицы.