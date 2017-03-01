На улучшение дорог в этом году Уфимская агломерация получила два миллиарда рублей

Деньги выделили по программе «Безопасные и качественные дороги».

По федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» Уфимская агломерация, в которую помимо Уфы, входят Уфимский, Благовещенский, Иглинский, Кармаскалинский, Кушнаренковский и Чишминский районы, в этом году получила два миллиарда рублей. Из них один миллиард рублей выделен из федерального бюджета, 951 млн руб. — из регионального бюджета и 49 млн руб. — из бюджета Уфы. Об этом на обсуждении программы сообщил председатель республиканского комитета по транспорту и дорожному хозяйству Рим Гилязетдиенов.

В ближайшие два года в Уфе по программе отремонтируют 72 улицы общей протяженностью 139 км и ликвидируют более сорока мест концентрации ДТП. В частности, очаги аварийности устранят на перекрестках улиц 50 лет Октября — Пархоменко, Айская — Кирова, Зорге — Братьев Кадомцевых, Комсомольская— Бульвар Саид-Галиева, Жукова — Бикбая, Жукова — Королёва, Айская— Революционная, Пушкина — К. Маркса и Первомайская— Гончарова.

Также в ближайшие два года планируют отремонтировать старочишминскую дорогу, а также дороги 8-е марта - Алексеевка, М5 - Шмидтово, Николаевка - Казырово, Мокроусово - Ольховое и Благовещенск - Павловка.

Напомним, что программа рассчитана до 2025 года, в нее вошли 34 региона. В общей сложности на реализацию проекта в республике затратят 18 млрд руб.