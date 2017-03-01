В Уфе водитель сбил на пешеходном переходе женщину и скрылся

Происшествие случилось в восьмом часу вечера 1 марта, сообщает городская госавтоинспекция.

Напротив дома № 32 по улице Гагарина водитель за рулем неустановленной машины, следуя со стороны рынка «Корсо» в сторону улицы Ковшовой, сбил на пешеходном переходе женщину, 1953 года рождения. Пешеход получила травмы, а виновник скрылся с места.

Легковушкой темного цвета управляла женщина, на вид 35 лет, со светлыми волосами. Госавтоинспекция просит всех, кто стал свидетелем или обладает какой-либо информацией по этому происшествию, сообщить по телефонам: 8-937-15-01-777 или (347) 279-33-26. Конфиденциальность гарантируется.