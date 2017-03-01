"Resbash"-Цены на зерно в Башкирии продолжают "сыпаться"

20:32:44

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02.03.17 16:34
Житель Бирска, виновный в гибели двух человек, приговорён к 2,5 годам колонии
02.03.17 15:57
В Уфу прибывает полпред президента России
02.03.17 15:35
В Бижбулякском районе один школьник жестоко избил другого
02.03.17 14:53
Хотел снять жильё, а снял серьги
02.03.17 14:50
Жительницу Белорецка задержали за продажу «соли»
02.03.17 13:27
На улучшение дорог в этом году Уфимская агломерация получила два миллиарда рублей
02.03.17 12:15
В Уфе сотрудница банка гасила свои долги, оформляя кредиты на клиентов
02.03.17 12:04
В Уфе водитель сбил на пешеходном переходе женщину и скрылся
02.03.17 11:28
Цены на зерно в Башкирии продолжают "сыпаться"
02.03.17 11:17
В Башкирии определены проекты, которые получат грант главы региона
02.03.17 11:02
В Башкирии почти 30 тысяч женщин работают во вредных условиях
02.03.17 10:53
Международный женский день в Уфе отметят лыжным марафоном
02.03.17 10:44
В Уфе майор полиции подозревается в краже телефона
02.03.17 10:43
В Уфе в субботу пройдут сельхозярмарки
02.03.17 10:42
В Уфе на пожаре в коммунальной квартире погиб мужчина
02.03.17 10:36
Лучшей медсестрой России стала уфимка
02.03.17 10:22
В столкновении школьного ПАЗа и легковушки пострадали двое детей
01.03.17 18:21
Водитель школьного автобуса, допустивший аварию со смертельным исходом в Зианчуринском районе, работал первый день
01.03.17 16:42
Жительница Сибая штраф за пьяную езду оплатила только после ареста автомобиля
01.03.17 15:44
В Стерлитамакском районе управляющая компания погасила миллионный долг по зарплате после вмешательства прокуратуры
01.03.17 15:36
В Уфе пройдёт ярмарка вакансий для молодёжи и мам с малолетними детьми
01.03.17 15:35
В Башкирии до конца года трудоустроят 5 тысяч инвалидов
01.03.17 14:47
В Сибае на таксиста напали лже-клиенты
01.03.17 14:33
В Уфе задержали гражданина Узбекистана, который был объявлен в розыск у себя на родине
01.03.17 14:19
В Уфе управляющая компания «нагрела» жильцов на 1,3 миллиона рублей
01.03.17 14:18
В Бирске обрушилась крыша двухэтажного жилого дома
01.03.17 14:05
Житель республики ограбил несколько уфимских офисов микрозаймов
01.03.17 13:57
Жителю Белебея дали два года колонии за хищение бензопилы
01.03.17 13:47
В Стерлитамакском районе пассажирка ВАЗа погибла в ДТП
01.03.17 13:39
На федеральные автодороги Башкирии выделили девять миллиардов рублей
01.03.17 12:30
Уфимский бизнесмен похитил у государства 22 миллиона рублей
01.03.17 11:44
В уфимской администрации почти 40 процентов жалоб касаются ЖКХ
01.03.17 11:28
В Стерлитамаке упавший поддон с товаром переломал работнику ноги
01.03.17 11:23
Жители Башкирии могут поздравить с юбилеем Валентину Терешкову
01.03.17 11:10
В Уфе на берегу Белой построят новый квартал
01.03.17 11:08
В Зианчуринском районе автобус с детьми столкнулся с ВАЗ-2115. Пассажир легковушки погиб
01.03.17 10:55
В Башкирии выберут лучших по шести профессиям
01.03.17 10:53
Пенсионеры из Уфы победили в блиц-турнире по шахматам
01.03.17 10:31
В Уфе разыскивается водитель «Шкоды», скрывшийся с места наезда на пешехода
01.03.17 10:16
В Стерлитамаке начальник участка из-за неубранной наледи оказалась на скамье подсудимых
01.03.17 09:59
Под отзыв попали 887 автомобилей Volvo XC90
01.03.17 09:43
Белоречанин осуждён за оскорбление сотрудника полиции
01.03.17 09:42
В Башкирии пассажир «КамАЗа» погиб в ДТП с фурой
01.03.17 09:40
Слёт мальчишек прошёл в Белорецке
01.03.17 09:36
"Салават Юлаев" проиграл "Ак Барсу" - 1:2
01.03.17 00:06
«Стимулирование» сотрудников привело чиновницу районного масштаба на скамью подсудимых
01.03.17 00:02
Юная узбечка зарезала уфимского пенсионера
28.02.17 17:35
Жительница Стерлитамака пыталась сжечь кавалера, который её бил
28.02.17 17:32
Два уфимца и иностранец планировали продать более 10 тонн «палёной» водки
28.02.17 16:52
Рустэм Хамитов считает, что оптимизация расходов не должна идти в ущерб людям
28.02.17 16:42
Водитель, утопивший пассажира в машине, приговорён к шести годам лишения свободы
28.02.17 16:15
Рустэм Хамитов: опыт работы муниципалитетов Башкирии изучают в других регионах
28.02.17 16:11
Студенты из Башкирии смогут бесплатно учиться в Венгрии
28.02.17 16:01
Рустэм Хамитов призвал развивать в России кооперацию
28.02.17 15:16
Руководитель управления Росреестра уходит в Ленинградскую область
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