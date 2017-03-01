Цены на зерно в Башкирии продолжают "сыпаться"

Цены на большинство зерновых на прошлой неделе продолжили снижение, сообщает аналитический центр «СовЭкон».

В первую очередь цены падали в Центре и Поволжье, а соответственно и в Башкирии.

Негативно на цены влияет приближение весенних полевых работ, вызвавшее рост потребности фермеров в деньгах, уверены эксперты. А где им брать средства, как не в собственных закромах? Ведь многие специально придерживали зерно до весны, чтобы выгодно продать и выручить средства на новый сев. Выгодно продать уже, конечно, не получается, но выхода нет. Зерна на рынке становится больше, что не может не давить на цены. Таким образом, пшеница 3 и 4 класса подешевела на 100 руб. и стала стоить10450 руб. и 8950 руб. за тонну соответственно.

Аналитики утверждают, что падение цен на зерновые наблюдалось в большинстве регионов Европейской части. На Юге цены снизились незначительно, по большинству позиций на 50 руб. за тонну. В Центре и Поволжье, включая нашу республику, снижение цен ускорилось, составив 100-200 руб. за тонну.