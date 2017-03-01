В Башкирии определены проекты, которые получат грант главы региона

Культурные учреждения республики получат в этом году шестнадцать грантов на реализацию своих идей, сообщила пресс-служба министерства культуры РБ.

По 13, 5 млн рублей выделят театру оперы и балета и телекомпании «Ватан» - на проект «Русский дуэт — опера и балет» и съемку фильма «Урал-батыр».

По девять миллионов получат Национальный симфонический оркестр, Башкирский драмтеатр, Башкирская филармония, Республиканский цуентр народного творчества и культурно-образовательный центр«АРТ-УФА» - на организацию праздника классической музыки, проект «Уфа театральная», международный фестиваль национальных культур «Бердэмлек», проведение фольклорных праздников в районах и городах республики, художественный форум «АРТ-УФА».

По четыре с половиной миллиона выделено киностудии «Башкортостан», институту искусств — на проведение IV международного фестиваля национального и этнического кино «Серебряный Акбузат» и международный конкурс музыкантов-исполнителей имени Наримана Сабитова.

1, 8 млн рублей позволят издательству «Китап», институту искусств, хореографическому колледжу имени Рудольфа Нуриева осуществить проект «Мудрец, взрастивший в сердце росток любви живой. Омар Хайям и рами Гарипов — связь времен», создать антологию «100 башкирских народных песен» с аудиоприложением и детский балет-сказку «Снежная королева».

По 900 тыс. рублей выделяется музею имени М. Нестерова, Башкирской филармонии, Союзу композиторов РБ и центру по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия на выставку-конкурс «Традиции и духовность», «Зимний романс» - презентацию творчества Рима Хасанова, Всероссийский фестиваль молодых композиторов, международный симпозиум по музейном делу.