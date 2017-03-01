В Уфе задержали гражданина Узбекистана, который был объявлен в розыск у себя на родине

Теперь его выдадут узбекским силовикам.

С 2007 по 2009 годы 57-летний Пардабай Маллаханов, занимал руководящую должность в одной из ташкентских фирм. Там он подделал документы о затратах на строительство, похитив свыше 371 млн узбекских сумов.

За это в Ташкенте его приговорили к 10 месяцам исправительных работ, но мужчина скрылся. Тогда на родине ему ужесточили наказание до 10 месяцев лишения свободы.

В августе прошлого года иностранца задержали уфимские полицейские, у осужденного уже был вид на жительство в столице республики.

Теперь республиканскому УФССП поручено организовать выдачу Пардабая Маллаханова компетентным органам Республики Узбекистан, сообщает республиканская прокуратура.