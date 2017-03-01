Житель республики ограбил несколько уфимских офисов микрозаймов

Ущерб составил около 60 тысяч рублей, сейчас налетчика задержали.

Два офиса он ограбил на прошлой неделе. Преступник просто заходил в салоны и, пригрозив кредитным экспертам расправой, забирал деньги, затем уезжал на машине.

Третий налет произошел вчера, преступник действовал по той же схеме, его машину задержали по приметам сотрудники ГИБДД.

В общей сложности грабитель похитил около 60 тысяч рублей, часть денег изъята.

Сейчас задержанный находится под стражей, сообщает пресс-служба республиканского МВД.