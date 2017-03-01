В Стерлитамакском районе пассажирка ВАЗа погибла в ДТП

Авария произошла сегодня утром на автодороге Уфа – Оренбург.

По предварительным данным, житель Мелеуза за рулем «четырнадцатой» не справился с управлением и допустил занос машины на встречку, где произошло столкновение с грузовым МАЗом.

Авария унесла жизнь 54-летней пассажирки легковушки. Сам водитель госпитализирован с множественными травмами, сообщает начальник УГИБДД МВД по РБ Динар Гильмутдинов.