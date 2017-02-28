Рустэм Хамитов считает, что оптимизация расходов не должна идти в ущерб людям

Оптимизация бюджетных расходов в Башкортостане происходит продуманно, по принципу «не резать по живому», заявил глава Башкортостана Рустэм Хамитов, выступая на встрече премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с главами регионов на инвестиционном форуме в Сочи.

Он привел в пример строительство, где власти республики уже несколько лет ориентируются лишь на типовые проекты и полностью отказались «от излишеств и помпезных строений». Это дает миллиарды рублей экономии, отметил Рустэм Хамитов.

По его словам, свою роль сыграла модернизация ЖКХ, где выпадающие доходы с 2013 года сократились вдвое – с 3 до 1,5 млрд рублей. К 2020 году республика планирует полностью ликвидировать выпадающие доходы в этой отрасли.

Перевод на аутсорсинг социального обслуживания на дому за два года дал экономический эффект в 2 млрд рублей, при этом повысилось качество обслуживания, сообщил глава республики.

По его словам, сейчас предстоит провести такую работу в социальных учреждениях, где охраной, уборкой, организацией питания занимаются 45 тыс. человек. Из них 25 тыс. рабочих мест в нынешнем году будут выведены на аутсорсинг, пояснил Рустэм Хамитов.

В качестве еще одной эффективной меры он назвал вовлечение денег населения в создание комфортной среды. И привел в пример программу местных инициатив. Благодаря ей жители республики собрали 64,5 млн рублей – это до 20 процентов стоимости объектов, за которые они проголосовали.