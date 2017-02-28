Водитель, утопивший пассажира в машине, приговорён к шести годам лишения свободы

Бижбулякский межрайонный суд вынес приговор 34-летнему жителю Ермекеввского района Владиславу Федорову, признав его виновным по статье «нарушение ПДД при управлении автомобилем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Летом прошлого года трое местных жителей отдыхали на берегу реки Ик. Когда у них закончился алкоголь, 34-летний мужчина сел за руль «ВАЗа» и поехал с двумя пассажирами за добавкой. По пути он решил срезать дорогу и поехал по полю. Не справившись с управлением, он допустил опрокидывание автомобиля в реку. Один из пассажиров выбрался из тонущей машины, как и сам водитель. Прибывшие на место спасатели обнаружили в салоне тело второго пассажира – 26-летнего мужчины.

Подсудимый не признал вину, пояснив, что выпил после ДТП. Ранее он был судим за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков. Суд приговорил его к шести годам лишения свободы в колонии общего режима и взыскал 200 тысяч рублей компенсации морального вреда, а также лишил прав на три года, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.