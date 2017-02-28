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28.02.17 | 16:15 НОВОСТИ | Архив новостей
Рустэм Хамитов: опыт работы муниципалитетов Башкирии изучают в других регионах
Льготы малому и среднему бизнесу имеют скорее психологический характер, чем способствуют его расширению, признал глава Башкортостана Рустэм Хамитов, выступая на встрече премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с главами регионов на инвестиционном форуме в Сочи.
«Бизнес не растет в той мере, в какой мы даем ему льготы», отметил он. В то же время Рустэм Хамитов считает эффективной работу муниципалитетов с малым и средним бизнесом на их территории. «Наш опыт тиражируется в других регионах», пояснил он.
Однако главу республики беспокоит то, что малый и средний бизнес дает только 10 процентов налогов в региональный бюджет, эту цифру «трудно поднять до 20-30 процентов». В то же время в этом секторе экономики заняты 30 процентов работающих жителей республики.
Автор: Эльза ХОРЕВА
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