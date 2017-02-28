Рустэм Хамитов призвал развивать в России кооперацию

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов предлагает создать условия для вовлечения россиян в экономику путем развития кооперации.

Об этом он сказал в своем выступлении на встрече премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с главами регионов на инвестиционном форуме в Сочи.

«Давайте создадим условия для кооперирования, пусть это будут не ООО, а, скажем, кооператив из 100 человек», заявил он, приведя в пример европейский опыт, где работают 180 тыс. кооперативов.

Глава Башкортостана также отметил: возможно, коллективное управление снимет у людей боязнь остаться один на один с проблемами при ведении бизнеса.