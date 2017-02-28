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28.02.17 | 15:16 НОВОСТИ | Архив новостей
Руководитель управления Росреестра уходит в Ленинградскую область
Руководитель Управления Росреестра по республике Игорь Шеляков возглавит аналогичную структуру в Ленинградской области, сообщили в ведомстве.
Игорь Шеляков занимал свой пост с 2012 года. За это время ведомство выбилось в лидеры среди территориальных органов Росреестра по всем направлениям деятельности. Кроме того, оно стабильно занимает ведущие позиции по доступности услуг для населения среди других структур.
Исполнять обязанности руководителя Управления Росреестра по республике будет Петр Клец, ранее занимавший должность заместителя главы ведомства.
Автор: Галина ПЕТРОВА
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