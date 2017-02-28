В Уфе приступили к ямочному ремонту дорог

Ямочный ремонт дорог начали коммунальные службы, сообщает пресс-служба администрации столицы.

- Ямочный ремонт – временная мера, направленная прежде всего на обеспечение безопасности дорожного движения и пресечение дальнейшего разрушения дорожного полотна, - пояснил первый заместитель главы администрации Уфы Салават Хусаинов.

– С наступлением благоустроительного сезона в местах, где он был произведен, необходимо провести качественный дополнительный ремонт дорожного покрытия.





При ямочном ремонте применяется технология холодного асфальта. Уникальные качества этого материала позволяют использовать его в экстремальных условиях, когда укладка горячего асфальта невозможна.





Среди улиц, где уже прошел «зимний» ремонт, - Армавирская, Пугачева, Менделеева, Маршала Жукова и другие.