В Баймакском районе первоклассник погиб под лавиной снега

27 февраля трое семилетних ребят решили после школы скатиться на ледянках с горы Алсын-бай.

Она находится примерно в 600 метрах от деревни Чингизово и не предназначена для зимних забав детей. Тем не менее мальчишки поднялись метров на тридцать и съехали вниз. Но злую шутку сыграл подтаявший снег. Лавина снежной массы двух мальчиков отбросила в сторону, а третьего завалила.

Прибежавшие взрослые быстро откопали ребенка и отвезли в больницу. Однако спасти малыша не удалось. Предположительно, он скончался от перелома свода основания черепа, сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан.





Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Между тем следственное управление предупреждает, что в связи со сложными погодными условиями нельзя оставлять несовершеннолетних детей без присмотра на улице, тем более в местах, не оборудованных для детского отдыха.