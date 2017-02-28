В Уфе на девочку с крыши киоска обрушился снег

11-летняя девочка пострадала в результате падения снега с крыши торговой точки, сообщили в Службе спасения Уфы.

Киоск, торговавший фастфудом, располагался на площади у Гостиного двора. Снег обрушился на девочку, когда она находилась рядом с ним. Ребенок госпитализирован в больницу № 17.

На владельца торговой точки и должностное лицо Гостиного двора составлены протоколы. Они будут привлечены к ответственности.