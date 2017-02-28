В Кармаскалинском районе возбудили уголовное дело за невыплату зарплаты

Уголовное дело по факту невыплаты зарплаты на Кабаковском заводе строительных материалов возбудило следственное управление следкома России по республике, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, с января 2015 года по март 2016-го руководство предприятия задолжало работникам свыше 1,3 млн рублей. При этом на счетах имелось более 50 млн рублей, однако средства были направлены на расчеты с поставщиками и контрагентами.

Следственные органы устанавливают обстоятельства совершенного преступления и причастных к нему лиц.