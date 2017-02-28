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В Башкирии может появиться второе «Метро»
Гендиректор «МЕТРО Кэш энд Кэрри» Джери Калмис на рабочей встрече с делегацией Башкортостана на инвестиционном форуме в Сочи обсудил возможность открытия в республике ещё одного торгового центра.
Как сообщает пресс-служба главы региона, глава компании заявил об «огромном интересе развивать свой бизнес в Уфе и Башкортостане» из-за «растущего потенциала региона».
В свою очередь премьер-министр республики Рустэм Марданов обратил его внимание «на логистические преимущества Башкирии в плане открытия межрегионального оптово-распределительного центра компании «МЕТРО Кэш энд Кэрри».
По словам Р.Марданова, такие перспективы открывают для башкирских производителей хорошие возможности выхода на новые рынки сбыта.
Первый торговый центр компании «МЕТРО Кэш энд Кэрри» открылся в Уфе в 2005 году.
Делегацию Башкортостана на Российском инвестиционном форуме в Сочи возглавляет глава республики Рустэм Хамитов.
Автор: Эльза ХОРЕВА
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