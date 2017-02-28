В Уфе демонтировали ледовые городки

Коммунальные службы демонтировали елки и ледовые городки, установленные к Новому году, сообщает пресс-служба администрации Уфы.

Решение распрощаться с зонами зимних развлечений было принято из-за резко наступившей и продолжающейся оттепели. Ледовые фигуры и горки начали таять, а это могло привести к несчастным случаям.





Добавим, что ряд ледовых городков в столице был демонтирован еще раньше.