В Башкирии водитель «Паджеро» погиб в столкновении с «КамАЗом»

Авария произошла утром 27 февраля в Белорецком районе, сообщает республиканская госавтоинспекция.

На автодороге Белорецк – Тирлянский 71-летний местный житель, управляя автомобилем «Мицубиси Паджеро» не справился с управлением и въехал на встречке в «КамАЗ». Водитель иномарки скончался на месте, а его 57-летняя супруга госпитализирована в хирургическое отделение. Травмы получил 40-летний житель Аургазинского района, управлявший грузовиком.

За прошедший понедельник в регионе зарегистрировано три автоаварии с одним погибшим и четырьмя пострадавшими. Задержаны 44 пьяных водителя, разыскано два угнанных авто.