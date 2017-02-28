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28.02.17 | 11:07 НОВОСТИ | Архив новостей
В Башкирии водитель «Паджеро» погиб в столкновении с «КамАЗом»
Авария произошла утром 27 февраля в Белорецком районе, сообщает республиканская госавтоинспекция.
На автодороге Белорецк – Тирлянский 71-летний местный житель, управляя автомобилем «Мицубиси Паджеро» не справился с управлением и въехал на встречке в «КамАЗ». Водитель иномарки скончался на месте, а его 57-летняя супруга госпитализирована в хирургическое отделение. Травмы получил 40-летний житель Аургазинского района, управлявший грузовиком.
За прошедший понедельник в регионе зарегистрировано три автоаварии с одним погибшим и четырьмя пострадавшими. Задержаны 44 пьяных водителя, разыскано два угнанных авто.
Автор: Марат САТТАРОВ
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