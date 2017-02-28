«Ниссан» отзывает более 33 тысяч автомобилей

ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС» проводит добровольный отзыв 33 275 автомобилей марки «Qashqai», произведенных с 23 сентября 2013 по 26 мая 2016 годов, сообщает Росстандарт.

Из-за недостаточной жесткости подкрылок задней правой колесной арки может деформироваться и на высокой скорости соприкасаться с патрубком тормозной системы. Следствием этого может стать утечка тормозной жидкости в одном из двух гидравлических контуров.

Владельцев уведомят дилеры. Самостоятельно определить, подпадает ли автомобиль под отзыв, можно по VIN-коду, список которых размещен на сайте Росстандарта. На указанных авто будет бесплатно установлена усиливающая скоба и в случае необходимости – заменен патрубок тормозной системы.