Трагедия в Белорецке. Женщину завалило снегом в собственном дворе

Два дня, с 24 по 25 февраля, 52-летняя жительница города Белорецка не отвечала на телефонные звонки родственников,

Тогда в субботу, 25 февраля, родственники отправились к ней домой. После долгих поисков они обнаружили ее тело под снегом рядом с домом.

Предположительно, женщина вышла во двор, и в этот момент с крыши на нее сошел огромный пласт снега. У несчастной не было шансов, она скончалась на месте.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства несчастного случая, сообщает пресс-служба следкома республики.