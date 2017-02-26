Уфимские депутаты утвердили план по реализации послания Рустэма Хамитова

Депутаты городского совета Уфы утвердили план мероприятий по реализации положений послания главы Республики Башкортостан Государственному Собранию – Курултаю РБ. Его основу, по словам председателя горсовета Валерия Трофимова, составляют девять ключевых тезисов.

Депутаты городского совета наметили 22 мероприятия, сообщили в пресс-службе совета. Большинство из них – это нормативно-правовые акты, которые депутатам предстоит разработать и принять в течение года.

Планом, например, предусмотрены депутатские слушания о санитарном состоянии города и об экологической обстановке, в него также внесены три законодательные инициативы, с которыми депутаты планируют обратиться в республиканский парламент. Одна из них связана с развитием спорта в городе, другая – с выплатой пособий опекунам и попечителям детей, третья – с развитием градостроительной деятельности.

Валерий Трофимов отметил, что хоть послание руководителя Башкортостана и адресовано республиканскому парламенту, данный документ фактически является программным для всех органов государственной власти и местного самоуправления республики. Глава горсовета отметил также, что в конце года депутаты должны подвести итоги и дать отчет жителям города, что из намеченного выполнено.