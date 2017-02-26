Самый большой башкирский клин озимых успешно перезимовал

Отращивание монолитов показало, что 93% посевов озимых культур в Стерлитамакском районе находится в хорошем и удовлетворительном состоянии, сообщают в муниципалитете.

Всего же под урожай 2017 года в районе было посеяно 19 тыс. га озимых культур (больше всех в республике), в том числе 13,2 тыс. га — озимой пшеницы, 5,5 тыс. га — озимой ржи и 278 га — озимой тритикале. На случай пересева в страховой фонд уже засыпано две тысячи тонн семян.

Кроме этого, для ярового сева подготовлено 12,9 тыс. тонн высококачественных семян для ярового сева, констатируют в муниципалитете.

Справка

В республике общая площадь озимых культур составляет 365 тыс. га. Из них 57% озимых посевов перезимовали хорошо, 38 — удовлетворительно, сообщили в минсельхозе региона.