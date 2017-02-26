Башкирский прииск не доплатил своим работникам миллион рублей

Учалинское золотодобывающее предприятие «Иремельбашресурс» в прошлом году не выплатило 12 сотрудникам часть заработной платы, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Предприятие в общей сложности задолжало своим работникам более миллиона рублей. Поначалу работники пытались самостоятельно урегулировать вопрос с работодателем, но ни к чему хорошему это не привело. Тогда обиженные золотодобытчики обратились в прокуратуру.

В результате на руководителя возбудили административное дело. А долги по заработной плате были полностью погашены.