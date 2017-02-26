Рустэм Хамитов возглавил республиканскую делегацию на Российском инвестфоруме «Сочи-2017»

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов возглавил официальную делегацию республики на Российском инвестиционном форуме который начался сегодня в Сочи, сообщает пресс-служба главы.

Руководитель республики встретится вместе с другими главами регионов с председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым для обсуждения вопросов межбюджетной политики и зам. председателя Аркадием Дворковичем - как представитель Ассоциации инновационных регионов России.

Рустэм Хамитов примет участие в пленарном заседании форума. В рамках форума планируется подписание инвестиционных соглашений с рядом крупных компаний и промышленных предприятий.



Программа работы делегации включает рабочие встречи, панельные дискуссии, участие в круглых столах по таким ключевым вопросам социально-экономического развития регионов, как развитие промышленных кластеров, финансирование инфраструктурных проектов, межбюджетные отношения, повышение эффективности инвестиций, взаимодействие институтов развития, внутренний туризм, развитие моногородов, создание комфортной городской среды.



Справка



Российский инвестиционный форум «Сочи» – это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала России. Он инициирован в 2002 году для обсуждения вопросов привлечения инвестиций в регионы. Форум проводится ежегодно при поддержке Правительства России.