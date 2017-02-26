|
|
НОВОСТИ
27.02.17 15:47
Рустэм Хамитов возглавил республиканскую делегацию на Российском инвестфоруме «Сочи-2017»
24.02.17 12:51
Агентство Moody’s Investors Service повысило прогноз по рейтингу Республики Башкортостан
22.02.17 14:57
В Башкирии сельхозпредприятие погасило долг по зарплате после вмешательства прокуратуры
|
27.02.17 | 14:43 НОВОСТИ | Архив новостей
В Башкирии с первого апреля ограничат движение на автодорогах
На дорогах региона с первого апреля вводится особый режим движения для большегрузных автомобилей, сообщает пресс-служба Госкомтранса республики.
На автодорогах регионального и межмуниципального значения Башкирии так называемые весенние ограничения вводятся с 1 по 30 апреля. На период с 1 июня по 31 августа ограничат движение при температуре, превышающей 32 градуса жары, говорится в постановлении правительства республики. При этом в летнее ограничение, движение грузовому транспорту разрешат с десяти вечера до десяти утра.
Ограничения вводятся для сохранения нормального технического состояния конструкции дорожной одежды и несущей способности земляного полотна в период его максимального переувлажнения, уточнили в пресс-службе ведомства.
Автор: Ильдар АХИЯРОВ
|
AHOHC
AHOHC
Трофейная скрипка (Колумнисты) 15.05.14 (10:48)
Владимир Иванович Высоцкий 2017-02-26 08:43:29
Электронную подпись получить легко (Вопрос эксперту) 27.08.15 (10:46)
Харасов Рамис Раифович 2017-02-22 10:18:46
Кому в лесу жить хорошо (Экономика) 21.02.17 (10:05)
Саба 2017-02-22 08:25:07
Кому в лесу жить хорошо (Экономика) 21.02.17 (10:05)
прохожий 2017-02-21 23:03:33
Кому в лесу жить хорошо (Экономика) 21.02.17 (10:05)
прохожий 2017-02-21 15:59:55
«С большой признательностью за честные рассказы...» (Культура) 14.02.17 (09:27)
прохожий 2017-02-14 14:56:38
В республике определен окончательный список «100 имен Башкортостана»
наблюдатель 2017-02-13 18:17:35
В республике определен окончательный список «100 имен Башкортостана»
непомнящий 2017-02-13 18:03:06
В республике определен окончательный список «100 имен Башкортостана»
Помнящий!!!!! 2017-02-12 22:24:41
Поддержать рождаемость (Cоциум) 07.02.17 (09:33)
читатель, уфа 2017-02-07 10:12:32
Пятилетка для пятёрки (Экономика) 03.02.17 (09:57)
Асаба 2017-02-06 09:13:08
Пятилетка для пятёрки (Экономика) 03.02.17 (09:57)
Вакил 2017-02-05 19:14:24