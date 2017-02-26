В Башкирии с первого апреля ограничат движение на автодорогах

На дорогах региона с первого апреля вводится особый режим движения для большегрузных автомобилей, сообщает пресс-служба Госкомтранса республики.

На автодорогах регионального и межмуниципального значения Башкирии так называемые весенние ограничения вводятся с 1 по 30 апреля. На период с 1 июня по 31 августа ограничат движение при температуре, превышающей 32 градуса жары, говорится в постановлении правительства республики. При этом в летнее ограничение, движение грузовому транспорту разрешат с десяти вечера до десяти утра.

Ограничения вводятся для сохранения нормального технического состояния конструкции дорожной одежды и несущей способности земляного полотна в период его максимального переувлажнения, уточнили в пресс-службе ведомства.