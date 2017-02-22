В Башкирии «Логан» на трассе въехал в стоящий грузовик. Погибли два человека

Авария со смертельным исходом произошла в минувшую субботу, 25 февраля.

В Салаватском районе 29-летний водитель «КамАЗа», груженый пиломатериалами, из-за неисправности остановился на автодороге Кропачево – Месягутово – Ачит. Аварийная сигнализация у транспорта была неисправна, а знак аварийной остановки водитель не выставил. В девятом часу вечера 62-летний житель Дуванского района за рулем «Рено Логана» не заметил остановившийся грузовик и въехал в него. Он и его 55-летняя супруга погибли. Начато расследование.

В тот же день спустя пару часов в Уфимском районе женщина погибла в результате наезда двух автомобилей – сначала ее сбил «Мерседес GLK», а затем повторно наехал попутный «Субару», сообщает республиканская госавтоинспекция.