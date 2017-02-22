"Салават Юлаев" выиграл у "Ак Барса" - 4:3

Хоккей. Кубок Гагарина. 1/4 финала конференции "Восток". "Салават Юлаев" (Уфа) - "Ак Барс" (Казань) - 4:3 (2:0; 1:3; 1:0).

Шайбы забросили: К. Капризов (6-я мин., бол.), Д. Куляш (8), Л. Умарк (24, бол.), Э. Лисин (51) - у хозяев; Ф. Малыхин (24), И. Секач (32, бол.), Д. Азеведо (34, бол.) - у гостей. Счет в серии - 1:2.

Выходя на этот матч, юлаевцы прекрасно понимали: поражение перечеркнет практически все установки на сезон. Игру наша команда начала предельно собранно. С первых минут уфимцы прочно завладели игровой инициативой. Уже к середине первого периода Капризов и Куляш создали комфортный отрыв. Когда во втором отличился Умарк, показалось, что все решено. Но "Ак Барс" - не из тех, кто сдается без боя. 10 минут хватило гостям, чтобы сравнять счет. И все началось сначала.

Если обьективно - казанцы играли довольно грязно. Мы помним, как в матче регулярного чемпионата Свитов нанес тяжелую травму уфимскому центрфорварду Мертлу. На этот раз броску на борт подвергся Антон Лазарев. По предварительной информации, у него диагностирован перелом нескольких ребер.

К чести юлаевцев, они противопоставили грубой игре скоростной хоккей. В итоге Лисин забросил столь важную шайбу. Наши победу не упустили, сохранив интригу в серии до четырех побед. В завтрашнем матче на льду может появиться Хартикайнен, что придаст игре уфимцев новые краски.