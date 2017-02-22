"Resbash"-"Салават Юлаев" выиграл у "Ак Барса" - 4:3
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27.02.17 09:08
"Салават Юлаев" выиграл у "Ак Барса" - 4:3
26.02.17 14:25
В Башкирии водителей предупреждают о просадке снега на местных дорогах
25.02.17 22:04
В Башкирии об убийстве сообщила женщина, выпрыгнувшая с четвёртого этажа
25.02.17 21:52
Чекмагушевский «зорро» ограбил пенсионерку
25.02.17 20:06
Слухи об обрушении крыши в торговом центре «Мега» не подтвердились
25.02.17 19:51
Уфимцы сыграли в шахматы на снегу
25.02.17 19:11
­­В уфимской больнице № 18 обрушилась труба вентиляционной шахты
25.02.17 18:11
В Уфе подростки наденут «Жёлтые ботинки». Для джазового фестиваля
25.02.17 11:21
В Татышлинском районе водитель «семёрки» насмерть сбил пешехода
25.02.17 10:34
"Салават Юлаев" повторно уступил "Ак Барсу" - 1 : 2
25.02.17 09:50
В Башкирии медики осмотрят свыше 735 тысяч жителей
25.02.17 08:34
Учалинский район – самый молочный
24.02.17 22:23
Уфа примет чемпионат Европы по мотогонкам на льду
24.02.17 20:56
«Магия виолончели» откроется уфимцам в первый день весны
24.02.17 20:06
В Башкирии мужчина попытался сначала убить подругу, а потом совершить харакири
24.02.17 19:29
Республика копит удобрения к посевной кампании
24.02.17 13:00
В Башкирии на трассе М-5 столкнулись три грузовика. Есть жертвы
24.02.17 12:51
Агентство Moody’s Investors Service повысило прогноз по рейтингу Республики Башкортостан
24.02.17 10:00
В Уфе столкнулись два пассажирских автобуса
23.02.17 16:06
В Уфе опять прорвало водопровод
23.02.17 10:45
В Уфе мужчина упал с крыши
23.02.17 10:37
Рустэм Хамитов возложил цветы к мемориалу в парке Победы
23.02.17 09:15
В Уфе открыли бюст пожарного Анаса Гумерова
23.02.17 09:08
Сити-менеджер Уфы отчитался о работе администрации города
23.02.17 08:58
В Башкирии уменьшился прожиточный минимум
23.02.17 08:58
"Салават Юлаев" проиграл в Казани "Ак Барсу" - 1 : 2
23.02.17 08:30
В Караидели юбилей района отметили лыжным фестивалем
22.02.17 17:26
Рустэм Хамитов поздравил жителей Башкирии с Днём защитника Отечества
22.02.17 15:23
В Зилаирском районе директор школы баловал себя премиями
22.02.17 14:57
В Башкирии сельхозпредприятие погасило долг по зарплате после вмешательства прокуратуры
22.02.17 14:47
В Стерлитамаке задержан сбытчик с крупной партией гашиша
22.02.17 13:06
В Башкирии сельчанин ударил топором соседа из-за сломанного черенка лопаты
22.02.17 12:34
Ильгиз Кызыргулов назначен ректором БАГСУ
22.02.17 11:02
В Уфе в выходные пройдут сельхозярмарки
22.02.17 11:01
Уфимских чиновников подозревают в превышении полномочий при расселении ветхого жилья
22.02.17 10:57
В Уфе родственники женщины, угодившей под колёса авто, взыскали с водителя 150 тысяч
22.02.17 10:52
Житель Кармаскалинского района осуждён за продажу пиратского ПО
22.02.17 09:50
В России отзыву подлежат более 135 тысяч «хонд»
21.02.17 16:41
Реку Стерлю почистят и углубят
21.02.17 16:25
В Башкирии вырос объем инвестиций
21.02.17 15:50
В Башкирии стало больше субъектов малого и среднего бизнеса
21.02.17 14:38
Башкирия вошла в топ-10 самых популярных у туристов регионов России
21.02.17 14:27
Жители Башкирии смогут оформить пособия через региональный портал госуслуг
21.02.17 14:17
В Уфе «моржи» устроят суточный заплыв
21.02.17 14:17
В Уфе на Масленицу пройдут гуляния
21.02.17 14:13
Певица Альфия Каримова выступила в Лондоне с сольным концертом
21.02.17 14:07
Житель Башкирии зарезал 89-летнюю женщину
21.02.17 13:37
В Уфимском районе водитель «Дастера» погиб в столкновении с «Мицубиси»
21.02.17 13:32
В прошлом году доходы республики были больше расходов
21.02.17 12:34
В Башкирии может появиться представительство посольства Узбекистана
21.02.17 12:16
Константин Толкачёв обсуждал в Афинах вопросы миграционной политики
21.02.17 11:32
В Башкирии снизилось количество и повысилась раскрываемость преступлений
21.02.17 11:26
Уфа получит федеральные средства на благоустройство парка «Кашкадан» и набережной Уфимки
21.02.17 11:25
В Уфе инвалид-колясочник добился оборудования пандуса через суд
21.02.17 10:55
В Салавате задержали злоумышленников, за ночь совершивших три грабежа
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