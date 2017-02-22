Уфимцы сыграли в шахматы на снегу

А ещё - в волейбол, регби - и всё на снегу. Катались и на лошадях и на снегоходах. Все, кто пришел сегодня на ипподром «Акбузат» , приняли участие в общегородском празднике выходного дня, сообщает пресс-служба городской администрации.