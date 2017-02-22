«Магия виолончели» откроется уфимцам в первый день весны

1 марта в концертном зале Уфимского училища искусств Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан представит программу «Магия виолончели», сообщает пресс-служба министерства культуры.

Всемирно известный Концерт № 1 для виолончели с оркестром Дмитрия Шостаковича исполнит заслуженный артист Республики Башкортостан, лауреат всероссийских и международных конкурсов, виолончелист Рустем Хамидуллин. Ныне музыкант живет в Германии, а играет он на уникальном инструменте, изготовленным итальянским мастером Ромео Антониацци в начале прошлого века.

Во втором отделении впервые в Уфе прозвучит Симфония № 99 Йозефа Гайдна. За пультом – Камиль Абдуллин.