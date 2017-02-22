В Башкирии на трассе М-5 столкнулись три грузовика. Есть жертвы

ДТП, как предполагают полицейские, инициировал 52-летний водитель, житель Республики Беларусь, управляя фургоном «Daf FT».

К этому времени известно, что вчера вечером в Кушнаренковском районе на 1252-м километре автодороги Москва-Уфа водитель «Daf FT» не справился с управлением, фургон занесло и на встречке он столкнулся с грузовой «Газелью». После чего «Газель» налетела на «Сканию 691311». От удара фуру откинуло и машина оказалась в кювете. Водитель «Скании», 31-летний житель Новгородской области, скончался на месте.

За минувшие сутки на республиканских дорогах зарегистрировано десять автомобильных аварий. В них один человек погиб, двенадцать получили травмы. Сотрудники ГИБДД выявили более трех тысяч нарушений правил дорожного движения, 122 водителя задержаны за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по РБ.