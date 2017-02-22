Агентство Moody’s Investors Service повысило прогноз по рейтингу Республики Башкортостан

Долгосрочный кредитный рейтинг Республики Башкортостан подтвержден на уровне «Ва2», прогноз изменен с «Негативного» на «Стабильный». Решение вынесено международным рейтинговым агентством Moody’s Investors Service.

Башкирия поднялась в рейтинге после того, как агентство улучшило прогноз по суверенному рейтингу Российской Федерации с «Негативного» до «Стабильного», подтвердив рейтинг Российской Федерации на уровне «Ва1».



Теперь Республика Башкортостан имеет кредитный рейтинг на одном уровне с Московской областью, Ханты-Мансийским автономным округом и Республикой Татарстан, уточнили в пресс-службе правительства республики.