В Уфе столкнулись два пассажирских автобуса

Столкновение двух "пазиков" произошло вчера около 23.00 часов на улице Кувыкина, сообщает пресс-служба республиканской госавтоинспекции.

По предварительной информации, водитель автобуса ПАЗ с пятнадцатью пассажирами в салоне, следовавший по маршруту № 269, допустил столкновение с другим попутно движущимся автобусом ПАЗ, который ехал по маршруту № 249. В результате аварии пассажирка первого автобуса, 30-летняя уфимка, с травмами госпитализирована.

За минувшие сутки на дорогах Республики Башкортостан совершено пять дорожно-транспортных происшествий, в которых пять человек получили травмы, сообщает пресс-служба.