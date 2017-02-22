В Башкирии уменьшился прожиточный минимум

Величину прожиточного минимума в четвертом квартале 2016 года установило правительство республики, сообщает пресс-служба ведомства.

Прожиточный минимум за месяц на душу населения составил 8 тыс. 323 рубля. Для трудоспособного населения его величина установлена в размере 8 тыс. 869 рублей, для пенсионеров - 6 тыс. 822 рубля, для детей - 8 тыс. 237 рублей.

Напомним, что в третьем квартале минувшего года минимум на душу населения составлял 8 тыс. 423 рубля. Для трудоспособных граждан он был определен в размере 8 тыс. 982 рубля, для пенсионеров - 6 тыс. 885 рублей, для детей - 8 тыс. 342 рубля.

Величина прожиточного минимума определяется ежеквартально на основании потребительской корзины и данных статистики об уровне потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги.